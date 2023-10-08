Литвинов: историю с моей травмой в сборной России раздули. В ней никто не виноват

Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о ситуации, связанной с травмой. Напомним, ранее главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль обвинил тренерский штаб сборной России за вызов Литвинова, несмотря на имевшееся у него повреждение.

«История была сразу урегулирована. Просто почему-то это раздули. В этой истории никто не виноват. Сам должен был говорить тренеру сборной, если у меня есть какая-то проблема. Если я туда поехал, значит, готов играть. Сыграл, никто не мог знать, как будет потом. Стало хуже, поговорили с Абаскалем, решили взять паузу. Сейчас со здоровьем всё гораздо лучше», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионат» Антон Иванов.

Напомним, сегодня состоялся матч 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Напомним, в текущем сезоне 22-летний Литвинов провёл десять матчей в составе красно-белых в рамках Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России, в которых он отдал один результативный пас.