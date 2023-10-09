Ибрагимович пошутил над Жиру по поводу его игры на воротах

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович подшутил над форвардом «Милана» Оливье Жиру, который был вынужден встать в ворота своей команды в матче с «Дженоа».

«Никогда не поздно найти своё новое призвание», — написал Ибрагимович в своём телеграм-канале.

Напомним, на 90+9-й минуте встречи 8-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» вратарь «Милана» Мик Меньян был удалён с поля. Француз вылетел из штрафной и сбил нападающего генуэзской команды Калеба Экубана. В ворота до конца матча встал нападающий Оливье Жиру, поскольку замен у миланцев уже не было. Его действия помогли подопечным Стефано Пиоли одержать победу со счётом 1:0.

«Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 21 очко.