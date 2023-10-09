Моуринью — о травме Дибалы: мы не настроены оптимистично

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о состоянии нападающего римлян Пауло Дибалы после матча с «Кальяри» (4:1) в 8-м туре чемпионата Италии.

Аргентинец вышел на игру в стартовом составе, однако получил травму, и на 40-й минуте его заменил Андреа Белотти. Сроки возвращения аргентинца пока неизвестны.

«Мы не настроены оптимистично. Я доверяю мнению своих игроков — если ему не хватает оптимизма, то и я последую его примеру. Конечно, мы должны подождать и посмотреть, что покажут результаты тестов в ближайшие дни, но я доверяю интуиции Пауло. Он хорошо знает свой организм, и если он не чувствует позитива, то и я тоже

Общался ли я с ним? Я задал Пауло тот же вопрос, что и вы, — сейчас он находится у медицинского персонала. Мы ждём результатов, и наш персонал будет обсуждать вопросы только после их получения. Я просто задал Пауло прямой вопрос, и если у него нет оптимизма, то и у меня тоже», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Ромы».

В нынешнем сезоне Дибала сыграл семь матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

После восьми туров Серии А «Рома» занимает 10-е место с 11 очками.