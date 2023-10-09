Геркус — о «Спартаке»: начавшийся слив тренера уже не остановить, это спартаковский цикл

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о борьбе за попадание в тройку лидеров по итогам сезона РПЛ.

«Реально на бронзу претендуют четыре команды: «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». Мой прогноз — ЦСКА. «Крыльям» не хватает класса, «Спартаку» — душевной гармонии, «Динамо» — баланса.

«Крылья» не умеют играть против крепких команд, которые отдают инициативу и владение. Для них это нерешаемый ребус. «Спартак» всем хорош для борьбы за третье место, но начавшийся слив тренера «специалистами и спортивной общественностью» уже не остановить. Это спартаковский цикл, зодиак, рок. «Динамо» никак не может сбалансировать оборону и атаку и переход из одного состояния в другое», — написал Геркус в своём телеграм-канале.