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Болбой «Спартака» толкнул защитника ЦСКА Гаича, мешая тому взять мяч

Болбой «Спартака» толкнул защитника ЦСКА Гаича, мешая тому взять мяч
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Болбой «Спартака» толкнул защитника ЦСКА Милана Гаича, помешав футболисту взять укатившийся за пределы поля мяч.

Инцидент произошёл во время игры 11-го тура Российской Премьер-Лиги, которая состоялась в воскресенье, 8 октября. Встреча завершилась вничью, со счётом 2:2. Отметим, что Гаич оформил дубль, а красно-белые забили свой второй гол уже в компенсированное время усилиями экс-хавбека ЦСКА Хесуса Медины.

Фото: Телеграм-канал «ЦСКА ЗДЕСЬ»

Фото: Телеграм-канал «ЦСКА ЗДЕСЬ»

Фото: Телеграм-канал «ЦСКА ЗДЕСЬ»

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27). В матче 12-го тура «Спартак» сыграет с «Пари НН», а ЦСКА встретится с «Рубином».

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