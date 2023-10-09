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Евгений Алдонин: ЦСКА недобрал очков в дерби — «Спартак» надо было наказывать

Евгений Алдонин: ЦСКА недобрал очков в дерби — «Спартак» надо было наказывать
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что армейцы недобрали очков в дерби со «Спартаком» (2:2) и красно-белых надо было наказывать.

«В целом дерби получилось неплохим. Мне кажется, что ЦСКА всё-таки упустил победу, потому что пропускать в концовке очень неприятно. В обороне у ЦСКА получалось лучше. По ощущениям ЦСКА недобрал очков в этой игре.

Положительный ли это результат для ЦСКА? Думаю, сейчас по чемпионату не важно, дерби это или нет. Очень нужны очки, потому что достаточно далеко отпустили лидеров. Безусловно, это потеря. Не могу сказать, что ничья со «Спартаком» — удача для ЦСКА. Учитывая предыдущие результаты красно-белых, надо было брать три очка. «Спартак» очень многое позволял ЦСКА в атаке, даже Чалов убегал один на один со стандарта. Поэтому, конечно, недобрали — надо было наказывать», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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