Игрок «Арсенала» Троссард не сможет сыграть за сборную Бельгии в отборе на Евро-2024

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Бельгии Леандро Троссард не сыграет за свою национальную команду в предстоящих матчах отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Троссард принял участие в четырёх матчах, в которых отметился одним забитым голом. В квалификации на чемпионат Европы — 2024 бельгийский полузащитник сыграл в трёх встречах и отметился одним забитым мячом.

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

В октябрьских матчах отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 бельгийцы сыграют с Австрией и Швецией.