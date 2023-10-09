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Игрок «Арсенала» Троссард не сможет сыграть за сборную Бельгии в отборе на Евро-2024

Игрок «Арсенала» Троссард не сможет сыграть за сборную Бельгии в отборе на Евро-2024
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Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Бельгии Леандро Троссард не сыграет за свою национальную команду в предстоящих матчах отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Троссард принял участие в четырёх матчах, в которых отметился одним забитым голом. В квалификации на чемпионат Европы — 2024 бельгийский полузащитник сыграл в трёх встречах и отметился одним забитым мячом.

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

В октябрьских матчах отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 бельгийцы сыграют с Австрией и Швецией.

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