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«Спартак»: болбой выполнял свою работу

«Спартак»: болбой выполнял свою работу
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию, в которой болбой красно-белых толкнул защитника ЦСКА Милана Гаича.

«Раз КДК будет разбирать этот эпизод и просит нашего мнения, то придём и выскажем позицию, закон есть закон. Хотелось бы, конечно, обсуждать футбол, а не то, как и кто тянет время, но если других тем нет, то вынуждены отнестись к этому с пониманием. С нашей точки зрения парень, подающий мячи, выполнял свою работу, а эпизод не имел каких-либо серьёзных последствий», – приводит слова Зеленова Metaratings.

Напомним, болбой на стадионе красно-белых «Открытие Банк Арена» во время дерби с ЦСКА (2:2) толкнул защитника армейцев Милана Гаича и помешал ему ввести мяч из аута.

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