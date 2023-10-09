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Председатель ЭСК Каманцев отреагировал на критику со стороны президента РПЛ

Председатель ЭСК Каманцев отреагировал на критику со стороны президента РПЛ
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев отреагировал на критику со стороны президента РПЛ Александра Алаева.

«С этого сезона по решению президента РФС в состав ЭСК входят три иностранных эксперта – Милорад Мажич, Равшан Ирматов, Джанет Чакыр — и менеджер судей Первой лиги Николай Иванов. Все три иностранных арбитра входят в список лучших судей 2011–2020 годов по версии международной федерации футбольной истории и статистики.

На наш взгляд, уровень экспертизы и компетенции этих специалистов не вызывает сомнений. Если в текущих условиях появятся варианты привлечения ещё нескольких авторитетных специалистов, то мы с удовольствием их рассмотрим», – приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

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