Сорокин: Камерун — адекватный соперник для сборной и возможен в данные временные рамки

Глава оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин считает, что национальная команда Камеруна является адекватным соперником для российской сборной.

«Камерун — тот соперник, который вполне адекватен по уровню и возможен в данные временные рамки. Конечно, хорошо, что матч пройдёт у нас. Любая страна строит международные матчи иногда на выезде, иногда у себя дома. Это общепринятая футбольная практика», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» 12 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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