Сорокин: Камерун — адекватный соперник для сборной и возможен в данные временные рамки
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Глава оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин считает, что национальная команда Камеруна является адекватным соперником для российской сборной.
«Камерун — тот соперник, который вполне адекватен по уровню и возможен в данные временные рамки. Конечно, хорошо, что матч пройдёт у нас. Любая страна строит международные матчи иногда на выезде, иногда у себя дома. Это общепринятая футбольная практика», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» 12 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
Кто победит в основное время?
П1
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