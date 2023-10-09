Григорян: хочу, чтобы «Спартак» тренировал Карпин, он сможет реализовать потенциал команды

Российский футбольный тренер Александр Григорян выразил мнение, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин больше всего подходит на роль наставника московского «Спартака».

«Я очень симпатизирую Абаскалю. Если взять в целом игру «Спартака» при нём, то это торжество атакующего футбола. Но он 34‑летний мальчик. Да, есть Нагельсман, есть исключения из правил. Но Абаскалю ещё нужно время, чтобы «Спартак» при нём прогрессировал.

Но я выскажу своё мнение, несмотря на то что Абаскаль мне был всегда симпатичен. Я за то, чтобы «Спартак» тренировал Валерий Карпин. Это будет тот тренер, которого, я уверен, не придётся критиковать и который сможет реализовать потенциал «Спартака», — сказал Григорян в эфире программы «8–16» на телеканале «Матч Премьер».

Материалы по теме Газзаев: в случае ухода Абаскаля возглавить «Спартак» должен российский специалист

Экзамен Абаскаля и воронежский пауэр рейнджер. ПЛН#51: