Моуринью: Раньери совершил величайший переворот в истории АПЛ, выиграв титул с «Лестером»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после победного матча 8-го тура Серии А с «Кальяри» (4:1) тепло отозвался о наставнике соперника — Клаудио Раньери. Португалец выразил восхищение победой «Лестера» с Раньери во главе в английской Премьер-лиге сезона-2015/2016.

«Он джентльмен. Раньери совершил величайший переворот в истории АПЛ. Люди говорят о тех, кто выиграл титул много раз. Но Клаудио сделал это совершенно уникальным образом.

Когда ты моложе и находишься в пылу борьбы, то можешь совершать поступки, которые спустя несколько лет тебя не радуют. Со временем мы с Клаудио узнали друг друга получше. Раньери – один из тех, кого я действительно уважаю в мире футбола. Я отношусь к нему с восхищением. Считаю его своим хорошим другом в мире футбола», – приводит слова Моуринью Football Italia.