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Помощник Семака назвал сильнейший «Зенит», с которым он работал

Помощник Семака назвал сильнейший «Зенит», с которым он работал
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Тренер «Зенита» Игорь Симутенков поделился мнением о сильнейших составах сине-бело-голубых за время его работы в петербуржском клубе.

«Самый сильный «Зенит», в котором я работал? «Зенит» 2011 года при Спаллетти и 2015-го — при Боаше и Халке, а также команда образца прошлого сезона. Но сравнивать некорректно: всё меняется, два-три года — и состав не узнать.

Не упомянул «Зенит» под руководством Манчини. Высокомерным ли был он? Нет, я нормально работал с Роберто и всегда был в хороших отношениях с ним», — приводит слова Симутенкова Sport24.

Напомним, Симутенков начал работать в тренерском штабе «Зенита» в 2010 году вместе с Лучано Спаллетти. За эти тринадцать лет петербуржцы выиграли 17 трофеев: восемь титулов РПЛ, два Кубка и семь Суперкубков России.

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