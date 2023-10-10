Игорь Шалимов: возможно, промахами «Урал» лишили победы в матче с «Локомотивом»

Известный российский тренер Игорь Шалимов подвёл итоги матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Локомотивом» (2:2).

«У «Локо» не сильно поменялся состав по сравнению с Кубком. По позиции левый форвард — Тикнизян, справа — Самошников. Состав — можно подискутировать. Если вспомнить весну, то были атакующие фланги — Пиняев, Глушенков, а здесь оба начали с лавки. И Дзюбе было тяжеловато. Несмотря на быстрый гол «Локо», соперник выглядел лучше и имел больше моментов — заслуженно сравнял счёт и повёл в счёте. Отдельный момент — второй гол железнодорожников, то, как борется Дзюба. Бесполезно с ним вступать в верховую борьбу, у Артёма великолепное чувство мяча — он понимает, куда мяч прилетит, видит, куда будет отдавать. Не надо с ним вступать в борьбу, надо смотреть варианты, куда он может мяч сбросить.

В итоге Артём сыграл головой, сбросил мяч — и был забит второй гол. Отдельно — по пенальти «Урала». По тому, что Карасёв говорил во время матча, я понял, что речь идёт об отставленной руке. Обычно перед игрой назначается пенальтист, — роли чётко распределены. Игрок не забил первый пенальти, потом — второй. Там была пауза между первым и вторым ударом, и игрок кому-то мяч бросил, а потом ему вернули. Это вещи серьёзные, идёт битва за очки — и промахами «Урал», возможно, лишили победы. Говорят — молодец парень, не испугался. Я согласен с Владиславом Радимовым, который говорит о претензиях к игроку. Это не детский сад, идёт серьёзная битва за результат. Тут своё слово на поле должны говорить опытные футболисты — тот же Бикфалви, который в хорошей форме, у которого идёт игра», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».