Игрок «Химок» Нетфуллин прокомментировал ничью в матче с «Аланией»

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин высказался по итогам матча 13-го тура Мелбет Первой лиги с владикавказской «Аланией» (2:2).

«Понятно, что к игре было приковано большое внимание. Мы готовились как обычно, просто нужно было сыграть повнимательнее, распорядиться своими моментами. Первый тайм получился более закрытым. Наверное, это можно объяснить тем, что там было больше тактической борьбы с акцентом на оборону. Основные моменты стали появляться уже после перерыва, когда игра раскрылась.

Считаю, что преимущество было на нашей стороне, атаки у нас были поострее. С другой стороны, конечно, было видно, что и они не хотят проигрывать. Справедлив ли такой итог? Сложно сказать. Ничья значит ничья, но мне кажется, мы были ближе к победе», — сказал Нетфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.