Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евро-2032 пройдёт в Италии и Турции

Евро-2032 пройдёт в Италии и Турции
Комментарии

Чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдёт в Италии и Турции, о чём было объявлено в ходе церемонии в штаб‑квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Стоит отметить, что заявка Италии и Турции была единственной, которая претендовала на проведение турнира. Ранее УЕФА признал недействительной заявку России на проведение ближайших чемпионатов Европы из-за политической ситуации в мире.

Также сегодня стало известно, что чемпионат Европы 2028 года примет Великобритания и Ирландия, их заявка также была единственной и победила на безальтернативной основе.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Бан россиян продлится вплоть до окончания конфликта на Украине — об этом заявляли в УЕФА.

Материалы по теме
Источник: исполком УЕФА отменил решение допустить юношеские сборные России к турнирам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android