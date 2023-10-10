Евро-2032 пройдёт в Италии и Турции

Чемпионат Европы по футболу 2032 года пройдёт в Италии и Турции, о чём было объявлено в ходе церемонии в штаб‑квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Стоит отметить, что заявка Италии и Турции была единственной, которая претендовала на проведение турнира. Ранее УЕФА признал недействительной заявку России на проведение ближайших чемпионатов Европы из-за политической ситуации в мире.

Также сегодня стало известно, что чемпионат Европы 2028 года примет Великобритания и Ирландия, их заявка также была единственной и победила на безальтернативной основе.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Бан россиян продлится вплоть до окончания конфликта на Украине — об этом заявляли в УЕФА.