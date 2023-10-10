Нападающий «Арсенала» Жезус: Винисиус — это ребёнок. Думаю, я могу его так называть

Нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Жезус поделился мнением о вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Вини показывает, насколько он хорош и насколько он важен для «Реала», а также сборной. Я очень доволен его развитием. Он ещё ребёнок. Думаю, я могу его так называть, верно? Я тоже ещё мальчик», — приводит слова Жезуса Marca.

Напомним, в октябре сборная Бразилии проведёт два матча в квалификации к чемпионату мира 2026 года. 13 октября бразильская национальная команда на домашнем стадионе примет сборную Венесуэлы. Затем 18 октября сыграет на выезде с Уругваем.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Жезус принял участие в шести матчах, в которых отметился одним голом.