Регбист Артемьев о медийности Дзюбы: ошибки совершают все, но я не никого осуждать не буду

Бывший регбист ЦСКА Василий Артемьев высказался относительно медийной активности нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«У каждого спортсмена есть характер. Даже в командных видах спорта каждый спортсмен – индивидуальность. Каждый выбирает свой способ коммуникации с внешним миром. Кто-то это делает словами, кто-то поступками, а кто-то – и тем и другим. Профессиональные спортсмены во многом сродни актёрам, потому что профессиональный спорт – это часть индустрии развлечений.

Это селебрити, в том числе шоу-бизнес. Я не завидую, ни в коем случае никого не осуждаю. Каждый спортсмен выбирает свой путь. Ошибки совершают все люди, осуждать кого-то за ошибки мы права не имеем. Никто не безгрешен. При этом какие-то тренды бывают заметны. Но я не ханжа – никого осуждать не буду точно», – приводит слова Артемьева Metaratings.

В апреле YouTube-канал «Коммент.Шоу» запустил новый проект «Ну, так нельзя», в котором в гости к Леониду Слуцкому и Дзюбе приходят знаменитости.