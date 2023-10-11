Магомед-Шапи Сулейманов опубликовал пост, который истолковали как поддерживающий Палестину

Нападающий греческого «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов, права на которого принадлежат «Краснодару», опубликовал пост об Израиле, который истолковали как поддерживающий Палестину.

«Те, кто продал Палестину, не освободят её. Освобождение Палестины будет в крови, но её продали за деньги, потому что не ценят. Тот, кто продал что-то за деньги, не купит это за свою кровь», – написал Сулейманов в «Инстаграме» *.

Бывший одноклубник Шапи по «Хапоэлю» (Беэр-Шева) Ротем Хатуэль гневно отреагировал на пост полузащитника.

«Ты мне больше не друг», – написал Хатуэль.

Напомним, Сулейманов выступал за израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева) на правах аренды в сезоне-2022/2023. Шапи принял участие в 35 матчах во всех турнирах, где отметился пятью мячами и шестью голевыми передачами.

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