Серхио Рамос отреагировал на решение Эдена Азара завершить карьеру

Защитник «Севильи» Серхио Рамос обратился к бельгийскому футболисту Эдену Азару, который объявил о завершении карьеры.

«Поздравляю с невероятной карьерой, мой друг. Удачи тебе в дальнейших начинаниях. Было приятно играть с тобой в одной команде», – написал Рамос в одной из социальных сетей.

Азар выступал за «Реал», «Челси» и «Лилль». Эден провёл за «Реал» 76 матчей, в которых забил семь голов и отдал 12 голевых передач. За сезон-2022/2023 бельгийцем было сыграно 10 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

Вместе с «Реалом» Азар дважды становился чемпионом Испании (2019/2020, 2021/2022), обладателем Кубка страны — 2022/2023 и два раза выигрывал Суперкубок Испании (2019/2020, 2021/2022). Бельгиец является победителем Лиги чемпионов — 2021/2022.