Ромелу Лукаку обратился к Эдену Азару после его решения завершить карьеру

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку обратился к бельгийскому полузащитнику Эдену Азару, который объявил о завершении карьеры.

«Эден, мы слышали про то, что ты уходишь. Хочу поблагодарить тебя за долгие совместные годы в сборной, мы с тобой росли вместе, а с твоим братом я играл в молодёжной сборной Бельгии. Ты подарил всем нам много прекрасных игровых моментов. Для меня ты вошёл в историю бельгийского футбола. Играть с тобой было сплошным удовольствием», — приводит слова Лукаку ITASportPress.

Азар выступал за «Реал», «Челси» и «Лилль». За сезон-2022/2023 бельгийцем было сыграно 10 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

Вместе с «Реалом» Азар дважды становился чемпионом Испании (2019/2020, 2021/2022), обладателем Кубка страны — 2022/2023 и два раза выигрывал Суперкубок Испании (2019/2020, 2021/2022). Бельгиец является победителем Лиги чемпионов — 2021/2022.