Гарри Кейн привёз с собой в Германию частную команду из пяти человек

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн, чтобы помочь себе на 100% сосредоточиться на задачах в клубе, привёз с собой в Германию частную команду из пяти человек, сообщает SportBilb.

По информации источника, в состав команды входят телохранитель, специалисты по фитнесу и физиотерапии, а также собственный врач. К Кейну также присоединится частный тренер, как только семья найдет дом в Мюнхене.

30-летний нападающий хочет как можно скорее интегрироваться в Мюнхене и берет уроки немецкого языка, чтобы лучше общаться со своими товарищами по команде. В команде Томас Мюллер считается ближайшим контактным лицом Кейна. Нападающий был рад, что Мюллер вернулся в стартовый состав против «Фрайбурга», поскольку он ценит возможность играть с ним на поле.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 100 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Кейн сыграл 10 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.