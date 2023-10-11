КДК РФС дисквалифицировал игрока «Оренбурга» Сивакова на один матч Кубка

Глава КДК Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал, что капитан футбольного клуба «Оренбург» Михаил Сиваков был дисквалифицирован на один матч Фонбет Кубка России.

«Сиваков не мог присутствовать ни в каком виде, но записал видеообращение. Он объяснил, почему так случилось, и сказал, что извинился перед футболистом. Наказание: дисквалификация на два матча Кубка (1 — условный, 1 — реальный) + год испытательный срок», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, последний матч в рамках Российской Премьер-Лиги «Оренбург» провёл в гостях у «Балтики», проиграв с минимальным счётом (0:1). В данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 11 очков в 11 турах.