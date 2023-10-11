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КДК РФС дисквалифицировал игрока «Оренбурга» Сивакова на один матч Кубка

КДК РФС дисквалифицировал игрока «Оренбурга» Сивакова на один матч Кубка
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Глава КДК Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал, что капитан футбольного клуба «Оренбург» Михаил Сиваков был дисквалифицирован на один матч Фонбет Кубка России.

«Сиваков не мог присутствовать ни в каком виде, но записал видеообращение. Он объяснил, почему так случилось, и сказал, что извинился перед футболистом. Наказание: дисквалификация на два матча Кубка (1 — условный, 1 — реальный) + год испытательный срок», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, последний матч в рамках Российской Премьер-Лиги «Оренбург» провёл в гостях у «Балтики», проиграв с минимальным счётом (0:1). В данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 11 очков в 11 турах.

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