Генсек Федерации Футбола Камеруна: Самуэль Это'О прибудет в Россию 12 октября
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Генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан рассказал, когда бывший игрок «Анжи» и миланского «Интера» Самуэль Это'О прибудет в Россию.
«Господин Это'О не смог приехать в Россию вчера вместе с командой из-за участия в генеральной ассамблее Федерации футбола Камеруна. Его приезд в Москву запланирован и мистер президент прибудет в Россию завтра», — приводит слова Джунана Sport24.
Напомним, матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало игры — в 19:00 мск. Сборная Камеруна прибыла в Россию во вторник, 10 октября.
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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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