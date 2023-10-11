Генсек Федерации Футбола Камеруна: Самуэль Это'О прибудет в Россию 12 октября

Генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан рассказал, когда бывший игрок «Анжи» и миланского «Интера» Самуэль Это'О прибудет в Россию.

«Господин Это'О не смог приехать в Россию вчера вместе с командой из-за участия в генеральной ассамблее Федерации футбола Камеруна. Его приезд в Москву запланирован и мистер президент прибудет в Россию завтра», — приводит слова Джунана Sport24.

Напомним, матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало игры — в 19:00 мск. Сборная Камеруна прибыла в Россию во вторник, 10 октября.

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