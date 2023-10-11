Тренер Камеруна: Шупо-Мотинг и Замбо Ангисса не сыграют с Россией из-за здоровья

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг прокомментировал состояние здоровья форварда «Баварии» Эрика Шупо-Мотинга и полузащитника «Наполи» Андре Замбо Ангисса в предверии матча с Россией.
«Замбо-Ангисса и Шупо-Мотинга не будет завтра на поле. Мы выбрали 24 игрока, каждый из них заслуживает своего места в составе. Мы готовы показать прекрасную игру завтра. У них действительно есть проблемы со здоровьем, но команда состоит не из двух игроков», — передаёт слова Сонга корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 12 октября. Начало игры — в 19:00 мск. Сборная Камеруна прибыла в Россию во вторник, 10 октября.
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- 11 октября 2023
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