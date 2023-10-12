Чеферин: инфраструктура в Италии очень плохая. Надеемся, что к Евро-2032 всё будет хорошо

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал состояние футбольной инфраструктуры в Италии.

«Инфраструктура в Италии по сравнению с уровнем футбола и размером страны очень плохая. Конечно, я настроен оптимистично, но считаю, что правительство должно наконец начать инвестировать в инфраструктуру. Если ваша страна так увлечена футболом и спортом в принципе, ей придется делать больше. Пока мы просто надеемся, что все будет хорошо», — приводит слова Чеферина Football Italia.

Ранее стало известно, что Италия и Турция примут чемпионат Европы по футболу 2032.

Стоит отметить, что заявка Италии и Турции была единственной, которая претендовала на проведение турнира. Ранее УЕФА признал недействительной заявку России на проведение ближайших чемпионатов Европы из-за политической ситуации в мире.