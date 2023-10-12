Агбонлахор: все проблемы «Ман Сити» из-за травм, но это не помешает им выиграть титул

Бывший футболист «Астон Виллы» Габриэл Агбонлахор высказался о количестве травмированных игроков в «Манчестер Сити» в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Экс-форвард уверен, что несмотря на это, «горожане» всё ещё являются главным фаворитом турнира.

«Все вокруг говорят о проблемах «Манчестер Юнайтед» с травмами. Но у «Сити» тоже есть эти проблемы: Бернарду Силва, Стоунз, Де Брёйне – это три гарантированных игрока стартового состава и все они пропускают матч за матчем из-за повреждений.

Проблемы «горожан» на данный момент из-за того, что они не так хорошо смотрелись в центральной зоне с появлением на поле таких игроков, как Матео Ковачич, Матеус Нунес и Калвин Филлипс. Также можете добавить к этому дисквалификацию Родри.

Как только вернутся хотя бы двое из этих четырёх игроков, я думаю, они «Ман Сити» вновь заиграет в привычный футбол. Я по-прежнему считаю их главными претендентами на победу в чемпионате Англии», — приводит слова Агбонлахора Football Insider.

Ранее о чемпионской гонке в текущем сезоне АПЛ высказался бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.