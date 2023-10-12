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Агент Чистякова рассказал о будущем защитника «Зенита»

Агент Чистякова рассказал о будущем защитника «Зенита»
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Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Где Дмитрий видит себя после Нового года? Доживем до Нового года, а там посмотрим. Был ли разговор с Семаком о будущем? Нет. Есть ли в данный момент предложения? Без комментариев», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Чистяков — воспитанник академии «Зенита». Ранее 29-летний россиянин играл за такие команды, как «Ростов», «Тамбов», «Шинник». В сезоне-2022/2023 Дмитрий Чистяков провёл 23 матча в составе сине-бело-голубых. В нынешней кампании на счету защитника только два матча в рамках Российской Премьер-Лиги.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Чистякова в € 2,5 млн.

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