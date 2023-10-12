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«Спартак» поздравил Никиту Симоняна с 97-летием

«Спартак» поздравил Никиту Симоняна с 97-летием
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Футбольный клуб «Спартак» поздравил известного советского футболиста и тренера Никиту Симоняна с днём рождения.

«Прославленный спартаковец, легенда, кумир красно-белых болельщиков и великий человек! Шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР в составе красно-белых — и как игрок, и как тренер. Лучший бомбардир в истории «Спартака» со 160 мячами! Поздравляем Никиту Павловича с днём рождения и желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — говорится в опубликованном в телеграм-канале «Спартака» сообщении.

За «Спартак» Симонян выступал в период с 1959 по 1969 год. В качестве игрока красно-белых он четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза становился обладателем Кубка страны. По завершении игровой карьеры Симонян возглавил «Спартак» и привёл московскую команду к двум чемпионским титулам.

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