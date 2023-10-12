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Аршавин: матч сборной России смотреть не буду. У меня хоккей в это время

Аршавин: матч сборной России смотреть не буду. У меня хоккей в это время
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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что не будет смотреть товарищеский матч сборной России с командой Камеруна.

«Камерун — интересный и хороший соперник. От матча ничего не жду, так как даже смотреть не буду — у меня хоккей в это время. На данный момент для меня, матчи сборной не очень интересны. Я не вижу особого смысла в этих играх, так как непонятно, когда сборная вступит в соревновательный период. Те матчи, которые проходят сейчас, ни на что не влияют. Поэтому у меня нет интереса», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

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