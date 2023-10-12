Кирьяков: раз УЕФА так себя ведёт, приходят мысли об уходе в Азию

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Нам надо спокойно оценить ситуацию и подумать, что делать дальше. Приходят мысли об уходе в Азию. Раз УЕФА так себя ведёт, это может продлиться очень долго. Они аргументируют, что, пока идёт СВО, отстранение продолжается. И что это значит? А где гарантии, что, когда это закончится, бойкот снова не начнётся и мы опять не будем в изоляции? Не УЕФА управляет федерациями, а наоборот. В Азии есть Япония, Корея, Австралия, которые наверняка тоже не будут играть с Россией? Там не так много стран, которые категорично высказывают свою точку зрения по поводу России. И я не думаю, что они могут влиять на работу Азиатской конфедерации. Думаю, там могут навести порядок и указать на соответствующее место тем, кто высказывается. В Европе этого, к сожалению, сделать не могут», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

Напомним, ранее УЕФА отменил своё решение по допуску сборных России до 17 лет до участия в своих соревнованиях.