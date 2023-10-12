Министр спорта РФ наградил Симоняна медалью имени Льва Яшина

Министр спорта Олег Матыцин наградил медалью имени Льва Яшина олимпийского чемпиона по футболу Никиту Симоняна, сообщает пресс‑служба Минспорта.

«Для меня большая честь получить сегодня из ваших рук медаль имени Льва Ивановича Яшина. Мы с Лёвой хоть и были соперниками на клубном уровне, но в сборной играли вместе, и я с большой теплотой вспоминаю те дни!

Большое спасибо вам за внимание ко мне, память о нашей сборной и отечественном футболе. Мы всегда были и остаёмся патриотами нашей великой страны», – приводит слова Симоняна пресс-служба министерства.

Медалью Льва Яшина награждаются спортсмены за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта.

Напомним, сегодня, 12 октября, бывшему футболисту сборной СССР Никите Симоняну исполнилось 97 лет.