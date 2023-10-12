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Испания — Шотландия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Испания — Шотландия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Испания — Шотландия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Испании и Шотландии. Игра пройдёт в Севильи на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени. Матч обслужит нидерландская бригада арбитров, которую возглавит Сердар Гёзюбююк.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 7-й тур
12 октября 2023, четверг. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Испании набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице группы A. Национальная команда Шотландии заработала 15 очков и располагается на первой строчке.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.

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