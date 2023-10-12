Испания — Шотландия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встретятся сборные Испании и Шотландии. Игра пройдёт в Севильи на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по московскому времени. Матч обслужит нидерландская бригада арбитров, которую возглавит Сердар Гёзюбююк.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Испании набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице группы A. Национальная команда Шотландии заработала 15 очков и располагается на первой строчке.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.