Россия — Камерун: Чалов открыл счёт в матче

В эти минуты проходит товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 40-й минуте Фёдор Чалов вывел сборную России вперёд.
В очных матчах команды ранее встречались лишь дважды. На чемпионате мира 1994 года сборная России разгромила камерунцев со счётом 6:1, а в июне 2011 в товарищеской игре команды разошлись миром — 0:0.
Матч с Камеруном станет для сборной России первым на октябрьских учебно-тренировочных сборах. В понедельник, 16 октября, национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).
- 12 октября 2023
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