Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беларусь и Румыния не смогли выявить победителя в матче 7-го тура квалификации к Евро-2024

Беларусь и Румыния не смогли выявить победителя в матче 7-го тура квалификации к Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором сборная Беларуси играла с национальной командой Румынии. Игра проходила в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Суса Ференц». Матч завершился вничью со счётом 0:0.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, за семь туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Беларуси набрала пять очков и находится на четвёртом месте в группе I. В свою очередь, за аналогичное количество матчей сборная Румынии заработала 13 очков и располагается на второй строчке. Лидирует в группе I Швейцария, которая набрала 14 очков, имея игру в запасе.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 7-й тур
12 октября 2023, четверг. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 0
Румыния
Материалы по теме
Беларусь — Румыния: прогноз Николая Ходасевича на матч отбора Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android