Беларусь и Румыния не смогли выявить победителя в матче 7-го тура квалификации к Евро-2024

Завершился матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором сборная Беларуси играла с национальной командой Румынии. Игра проходила в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Суса Ференц». Матч завершился вничью со счётом 0:0.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, за семь туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Беларуси набрала пять очков и находится на четвёртом месте в группе I. В свою очередь, за аналогичное количество матчей сборная Румынии заработала 13 очков и располагается на второй строчке. Лидирует в группе I Швейцария, которая набрала 14 очков, имея игру в запасе.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.