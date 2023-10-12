Испания — Шотландия: Мората забил гол, сделав счёт 1:0

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В эти минуты идёт матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречаются сборные Испании и Шотландии. Игра проходит в Севильи на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Матч обслуживает нидерландская бригада арбитров, которую возглавляет Сердар Гёзюбююк. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 74-й минуте встречи Хесус Навас выполнил подачу с правого фланга, Мората сыграл на опережение и головой с угла вратарской отправил мяч под дальнюю штангу ворот Ганна.

Ранее, на 60-й минуте встречи, Мактоминей забил прямым ударом со штрафного. Но затем позвали главного арбитра к монитору.Посмотрел он повтор и принял решение: фол в атаке, гола нет.

Сборная Испании набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице группы A. Национальная команда Шотландии заработала 15 очков и располагается на первой строчке.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.