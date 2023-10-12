Сборная Испании обыграла Шотландию в матче 7-го тура квалификации к Евро-2024

Завершился матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором сборная Испании принимала национальную команду Шотландии. Игра проходила в Севильи на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Матч обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 60-й минуте встречи, Мактоминей забил прямым ударом со штрафного, но этот гол был отменён главным арбитром встречи после просмотра VAR. На 74-й минуте с передачи Хесуса Навас счёт в матче открыл испанский нападающий Альваро Мората. На 86-й минуте автогол забил футболист сборной Шотландии Ойан Сансет.

После пяти туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Испании набрала 12 очков и на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице группы A. Национальная команда Шотландии после шести туров отборочного турнира заработала 15 очков и располагается на первой строчке.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.