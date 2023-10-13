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Тибо Куртуа — об Азаре: в сентябре я уже понимал, что он решил закончить

Тибо Куртуа — об Азаре: в сентябре я уже понимал, что он решил закончить
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Вратарь «Реала» Мадрид Тибо Куртуа высказался о завершении карьеры Эденом Азаром в возрасте 32 лет.

«Нет, это не было для меня неожиданностью, мы ходили поужинать в сентябре, и я уже понимал, что он решил закончить, хотя и получил несколько предложений. Я просто не знал, когда он объявит об этом.

Естественно, это немного обидно, потому что Эден Азар – особенный игрок, жаль, что он больше не футболист. Но это его выбор. У него была долгая карьера, потому что он очень рано дебютировал в «Лилле». Так что, в конце концов, у него была отличная карьера. Мы должны быть рады тому, что он сделал для нашей страны и для всего мира футбола.

Думаю, он сказал себе, что пришло время попрощаться с футболом, и мы посмотрим, как у него теперь пойдут дела. Просто обидно видеть, как прошли последние годы его карьеры. Но иногда это часть футбола. Небольшие травмы – это всегда обидно для всех игроков. Мне бы хотелось, чтобы в «Реале» он играл так же, как в «Челси», но иногда всё идёт не так, как планировалось. Это часть футбола», — приводит слова Куртуа RTBF.

За свою карьеру Азар выступал за «Лилль» и «Челси». Последним клубом Азара стал «Реал», куда он перешёл из «Челси» за € 115 млн (по данным Transfermarkt), за который в четырёх сезонах отыграл 76 матчей, забил семь мячей и отдал 12 голевых передач. Со «сливочными» бельгиец дважды выиграл чемпионат Испании (2019/2020, 2021/2022), а также Лигу чемпионов (2021/2022), Суперкубок УЕФА (2022/2023) и клубный чемпионат мира (2023).

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