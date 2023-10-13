Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Эстония — Азербайджан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сильянов: в матче с Камеруном результат стоял на первом месте. Хотелось порадовать фанатов

Сильянов: в матче с Камеруном результат стоял на первом месте. Хотелось порадовать фанатов
Комментарии

Защитник сборной России Александр Сильянов прокомментировал товарищеский матч с Камеруном (1:0).

«Камерун — хороший соперник. В матче то мы владели инициативой, то они. Насколько важно было победить? Два года не играли в Москве. Было очень важно победить, как и во всех играх. Вчера очень хотелось порадовать болельщиков. Результат стоял на первом месте. К матчу с Кенией готовимся с позитивным настроем», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В матче с Камеруном Сильянов вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет ещё с одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).

Материалы по теме
Сборная России одержала победу над Камеруном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android