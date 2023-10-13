«Я даже не знаю этого парня». Месси отреагировал на плевок парагвайца ему в спину

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после матча с Парагваем высказался об эпизоде, когда один из соперников плюнул ему в спину. Месси признался, что не заметил этого во время матча и даже не знает, кто такой Антонио Санабрия.

«Честно говоря, я этого не видел. В раздевалке мне сказали, что один из них плюнул в меня. Правда в том, что я даже не знаю, кто он… Я не знаю, кто этот парень», — приводит слова Месси CBS Sports.

Напомним, Аргентина и Парагвай встречались в матче 3-го отборочного тура Южной Америки к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль)» в Буэнос-Айресе (Аргентина). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлом Клаусом (Бразилия). Аргентина одержала победу со счётом 1:0.

Аргентина занимает первое место в группе, набрав девять очков за три матча. Парагвай располагается на седьмой строчке, заработав одно очко.