Данил Глебов: страна заждалась победы. Хотели выиграть у Камеруна, тем более дома

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов подвёл итоги товарищеского матча с национальной командой Камеруна (1:0).

«Насколько важно было победить? Страна заждалась победы. И мы тоже. Хотели выиграть, тем более дома при полном стадионе. Все карты сошлись», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Накануне сборная России дома со счётом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией.

23-летний Глебов в этом сезоне провёл 11 матчей за «Ростов» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Жёлто-синие занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.