Председатель ЭСК — о критике со стороны Алаева: для меня это не является проблемой

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев отреагировал на критику со стороны президента РПЛ Александра Алаева о работе ЭСК РФС. Ранее Алаев заявлял, что комиссия в текущем составе себя дискредитировала.

«Будет неправильно с моей стороны комментировать это, так как я сам вхожу в состав ЭСК. Оставлю без комментариев.

Не буду переходить на личности и говорить, кто и как работает. Это мнение президента лиги. У многих клубов другая позиция. Для меня это не является какой-то проблемой. Это одно из мнений», — приводит слова Каманцева «Спорт-экспресс».

Напомним, ЭСК РФС поддержала спорный пенальти в ворота «Урала» в матче с «Ростовом» (2:2). Недовольство этим пенальти публично высказал президент «Урала» Григорий Иванов. В том числе из-за этого решения Алаев раскритиковал ЭСК.