Глебов — о ролике сборной со львами: ребятам было страшненько. Я выбрал бы дельфинов

Футболист сборной России Данил Глебов прокомментировал проморолик перед товарищеским матчем с Камеруном.

«Проморолик перед матчем с Камеруном? Ребята сказали, что со львом было так… Маленько страшненько (улыбается). Я, наверное, хотел бы сняться с дельфином», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В четверг, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет ещё с одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).