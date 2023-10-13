В «Ахмате» оценили дебют Евгения Харина в сборной России

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что дебют игрока грозненцев Евгения Харина за сборную России является важным событием.

«Я рад, что наша сборная выиграла, мне понравилась игра. Про дебют Харина говорить что-то сложно, он провёл мало времени, но мы рады, что его вызвали в сборную и он за неё сыграл. Это важное событие для любого игрока», — приводит слова Айдамирова ТАСС.

12 октября сборная России дома со счётом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. Евгений Харин появился на поле на 83-й минуте матча. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией.

В текущем сезоне 28-летний футболист провёл 11 матчей в различных турнирах в составе «Ахмата», в которых отдал две результативные передачи.