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Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: благодарю РФС и Дюкова за матч с Камеруном

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: благодарю РФС и Дюкова за матч с Камеруном
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна (1:0) и поблагодарил руководство РФС за организацию встречи.

«С учётом дефицита международных матчей любая игра сборной — событие. Выиграли, положительное впечатление оставила игра, наша команда была смотрибельной. Я примерно представляю, какой объём работы был проделан РФС и Дюковым. Поэтому слова благодарности, что в итоге такая игра состоялась», — приводит слова Андреева Metaratings.

Накануне, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1).

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