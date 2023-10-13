Игрок «Челси» Санчес — лучший голкипер АПЛ в сентябре

Испанский голкипер «Челси» Роберт Санчес признан лучшим игроком на своей позиции в английской Премьер-лиге в сентябре.

В сентябре 25-летний вратарь принял участие в трёх встречах лондонцев в чемпионате Англии. В матчах с «Ноттингем Форест» и «Астон Виллой» его команда уступила с одинаковым счётом 0:1. В игре 5-го тура АПЛ с «Борнмутом» Санчес сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности и помог «Челси» заработать одно очко.

Испанец выступает за клуб из Лондона с лета 2023 года. Всего за «синих» он успел сыграть 10 матчей.

Ранее Санчес с 2015 года выступал за «Брайтон». На протяжении четырёх сезонов он играл за команду до 23 лет, два сезона провёл в арендах. В последние три года являлся основным вратарём ФК «Брайтон энд Хоув Альбион», за который сыграл 90 матчей. В активе голкипера есть один официальный матч за сборную Испании.