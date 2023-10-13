Президент Узбекистана предложил возобновить футбольный Кубок Содружества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите СНГ в Бишкеке предложил возобновить футбольный турнир «Кубок Содружества», проводившийся последний раз в 2016 году.

«Предлагаю возобновить футбольный турнир «Кубок Содружества» и провести очередные встречи наших молодёжных команд в Узбекистане.

В рамках нашего нового совместного проекта готовим насыщенную программу мероприятий в Ташкенте, объявленном молодёжной столицей содружества в следующем году», — приводит слова Мирзиёева пресс-служба президента Узбекистана.

Кубок Содружества проводился с 1993 года в Москве и Санкт-Петербурге. До 2011 года включительно в нём принимали участие команды — чемпионы стран СНГ. С 2012 года в турнире участвовали молодёжные сборные до 21 года. Последний раз турнир проводился в 2016 году, его победителем стала молодёжная сборная России.