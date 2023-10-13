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Обляков — о комплименте Абаскаля: он проявил уважение ко мне и команде

Обляков — о комплименте Абаскаля: он проявил уважение ко мне и команде
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков отреагировал на комплимент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Приятно, конечно, что соперник так думает о тебе. Но на самом деле я спокойно на это отреагировал. Можно сказать, что он проявил уважение по отношению ко мне и команде, это приятно», — приводит слова Облякова «Комсомольская правда».

Напомним, наставник красно-белых Абаскаль заявил, что в чемпионате России есть только два игрока с сильной левой ногой — Обляков и Хесус Медина.

Иван присоединился к ЦСКА летом 2018 года из «Уфы» за € 4 млн. В нынешнем сезоне россиянин провёл 12 матчей во всех турнирах, где отметился одним голом и тремя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает футболиста в € 10 млн, и по этому показателю Обляков входит в сборную самых дорогих футболистов МИР РПЛ.

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