Икер Касильяс назвал лучших вратарей мира

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс назвал лучших голкиперов мира.

«Сегодня сильнейший Куртуа, хоть он сейчас и травмирован. Затем идут Облак, тер Штеген и Кепа. Некоторые критикуют Кепу, но он отличный вратарь. Заменить Куртуа непросто», – приводит слова Касильяса La Gazetta dello Sport.

Напомним, в августе этого года Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. После этого «Реал» арендовал Кепу у «Челси» до конца сезона.

Икер Касильяс является пятикратным чемпионом Испании, трёхкратным обладателем Лиги чемпионов, победителем чемпионата мира 2010 года и чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов. 4 августа 2020 года испанец завершил карьеру из-за проблем с сердцем. Футболист за всю карьеру выступал в «Реале» и «Порту».