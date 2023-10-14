Иммобиле — о «Лацио»: говорят, что чем больше любишь что-то, тем больше страдаешь от этого

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле высказался о возможном завершении карьеры в римском клубе.

«Завершение карьеры в «Лацио»? Сейчас я говорю и да, и нет. Я не хочу отвечать на этот вопрос с ходу, я уже давно думаю об этом вместе со своей семьёй. А пока я должен вернуться в форму и выходить на поле как можно лучше. Как только это произойдёт, я смогу принять решение. Сейчас я сказал бы «нет», потому что у меня сейчас плохой период и я травмирован, но если бы я забил 20 голов, я сказал бы «да». Так что моё решение не должно зависеть от момента. Конечно, если раньше я был уверен, что останусь в команде на всю жизнь, то сейчас я уже не так уверен. Мне немного больно.

Где вижу своё будущее? Определённо в «Лацио», но я не знаю, в какой роли. Это решит президент, он найдёт мне что-нибудь, он никогда не ставит под сомнение всё, что я сделал. Я люблю «Лацио». И говорят, что чем больше любишь что-то, тем больше страдаешь от этого, и это то, что происходит со мной. Я всегда говорил и жалею, что прежде чем оценивать то, что делается на поле, я хотел бы, чтобы люди оценили меня вне его, как человека. Я никогда не сказал ни одного лишнего слова, болельщики «Ромы», встречая меня на улице, говорят: «Мы никогда не видели, чтобы ты устраивал провокации по отношению к нам», и за это они меня уважают. Истинные болельщики «Лацио» всегда признавали меня в первую очередь как человека, а потом уже как игрока, и мы увидели это в воскресенье днём. Даже здесь, в клубе, они решили сделать меня капитаном, но не потому, что у меня было больше выступлений, а из-за роли и ответственности, которую я брал на себя. Есть много составляющих, которые побуждают меня отдавать все силы за майку, которую я ношу», — сказал Иммобиле в интервью Il Messaggero.